A Bari, un giocatore ha vinto quasi 600mila euro con una schedina da 2 euro nel SuperEnalotto il 14 maggio, ma non ha ancora ritirato la vincita. La scadenza per incassare il premio è imminente, creando una corsa contro il tempo. La schedina fortunata resta inviata, e il vincitore non si è ancora presentato per riscuotere il premio.

Una schedina da appena 2 euro, una combinazione fortunata e un premio da quasi 600mila euro che attende ancora il suo legittimo proprietario. A Bari si sta consumando il giallo del "vincitore fantasma" del SuperEnalotto: lo scorso 14 maggio un fortunato scommettitore ha centrato una vincita straordinaria da 596.302 euro, ma a distanza di oltre due mesi non si è ancora presentato per incassare la somma. Ora, però, il margine di manovra si sta riducendo al minimo e il rischio di perdere per sempre una cifra capace di cambiare la vita è drammaticamente reale. La schedina da 2 euro e la combinazione vincente di maggio A rivelare il singolare caso è stato lo stesso Ufficio Premi di Sisal attraverso una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Superenalotto, vince 596mila euro a Bari ma dimentica di incassare la vincita: corsa contro il tempo per la scadenza

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