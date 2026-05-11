A Monza, il sindaco ha firmato un’ordinanza per chiudere il Parco della Villa Reale, i cimiteri e tutte le aree verdi per l’intera giornata di domani, martedì 12 maggio. La decisione è stata presa a causa di un’allerta vento forte che interessa la zona. La misura riguarda anche i Giardini Reali, coinvolgendo quindi diverse aree pubbliche della città.

Monza – Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto con un’ ordinanza urgente la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per l'intera giornata di domani, martedì 12 maggio. Il provvedimento è arrivato a seguito dell' allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale, e include anche la chiusura al traffico di viale Cavrig a. Stando alle previsioni, fin dalle prime ore del mattino, tutta la Brianza sarà investita da forti raffiche di vento. Oltre al complesso monumentale del Parco, resteranno chiusi al pubblico anche i d ue cimiteri cittadini e tutte le aree verdi pubbliche del territorio comunale, fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allerta vento forte: a Monza chiusi il Parco della Villa Reale, i cimiteri e tutte le aree verdi

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