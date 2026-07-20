Nella serata si tiene la ’Notte Rossoblù’, evento molto atteso dai tifosi. La squadra si presenta con alcuni cambiamenti rispetto al passato, anche se pochi nuovi volti sono stati annunciati. Sono stati annunciati vari momenti di intrattenimento e presentazioni, creando grande fermento tra i presenti. L’evento si svolge in un’atmosfera di entusiasmo, con la squadra e i supporter pronti a vivere insieme questa serata speciale.

Nella nuova Vigor ci sono tante certezze, altrettante curiosità e vere e proprie scommesse. Insomma, anche se non sono arrivati chissà quanti volti nuovi, gli spunti di riflessione non mancano. La scommessa più grande è quella del giovane portiere Emmanuele Are, un ragazzo chiamato al grande salto nel mondo dei grandi dopo anni di formazione nelle giovanili del Cagliari. Si punta a ripercorrere il progetto avviato e poi interrotto con Novelli, molto probabilmente dal rendimento del giovane cagliaritano dipenderà anche l’assetto tattico della Vigor, ma Aldo Clementi sembra intenzionato a continuare a puntare sulla difesa a 3 con il terzetto di centrali, Magi Galluzzi, Tomba ed Urso, pronti a coprire le spalle ad Urso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, grande attesa per la ’Notte Rossoblù’

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