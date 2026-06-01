Il club sta lavorando alla conferma dell’allenatore Clementi, considerato una priorità. I tifosi rossoblù mostrano entusiasmo e fiducia, anche se la dirigenza non ha ancora confermato ufficialmente il proseguimento del rapporto. La squadra si prepara alle prossime sfide, mentre il pubblico aspetta notizie ufficiali sulla conferma del tecnico. La situazione resta in evoluzione e le discussioni tra le parti continuano senza comunicazioni definitive.

Curiosità e fiducia animano lo spirito del popolo rossoblu. Anche se dalla dirigenza non sono arrivate delle chiare indicazioni sul futuro assetto della squadra, d’altra parte mister Clementi non ha ancora sottoscritto il rinnovo, la maggior parte dei tifosi appare unita e ben disposta verso il nuovo corso vigorino che da poche settimane si è lasciato alle spalle la battaglia legale contro Istep Italia. Le parole del vicepresidente Luca Meggiorin, rilasciate al Carlino pochi giorni fa, hanno aumentato la preoccupazione di qualcuno, ma allo stesso tempo hanno rasserenato buona parte della tifoseria. "La Vigor non ha fretta, per una volta ci prenderemo il nostro tempo", questo è il succo del discorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, popolo rossoblù in attesa. Priorità la conferma di Clementi

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