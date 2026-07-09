Milan finalmente Gila | a Milano in serata domani le visite mediche

Il difensore centrale Mario Gila arriverà a Milano in serata e domani sosterrà le visite mediche di rito. La sua firma con il club è imminente, segnando l’inizio del suo percorso con la squadra. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, e il calciatore si prepara a unirsi al nuovo team. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le fonti confermano la chiusura dell’accordo.

Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: il difensore centrale sta per cominciare la sua vita in rossonero. In giornata si è recato a Formello per salutare ufficialmente i suoi ex compagni e lo staff del centro sportivo. Il suo arrivo a Milano, sua nuova casa, è previsto circa per le ore 20.00. Nella giornata del 10 luglio, in mattinata, svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di Gerry Cardinale., Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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