Il volo AS181 di Alaska Airlines da Roma a Seattle è tornato all’aeroporto di partenza dopo aver rilevato vibrazioni anomale su uno dei motori. L’aereo, partito nel pomeriggio di domenica, ha effettuato un rientro immediato in pista senza incidenti. I tecnici hanno ispezionato il motore, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle cause delle vibrazioni. Nessun passeggero è rimasto ferito durante l’operazione.

Il volo AS181 di Alaska Airlines, partito nel pomeriggio di domenica da Roma Fiumicino con destinazione Seattle-Tacoma, ha dovuto interrompere il suo viaggio e tornare indietro a causa di vibrazioni sospette a uno dei motori. L’aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, era partito regolarmente alle 16.22, raggiungendo la quota di crociera. Ma dopo circa due ore dal decollo, a sud-est del Regno Unito, l’equipaggio ha segnalato vibrazioni anomale a uno dei motori e il comandante ha deciso di invertire la rotta, come da protocollo per questo tipo di emergenza. La prima ipotesi è stata uno scalo di emergenza a Parigi, ma alla fine si è optato per Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vibrazioni sospette al motore sul volo Roma-Seattle: l’aereo costretto a tornare a Fiumicino

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