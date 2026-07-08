Fiammate dal motore dopo il decollo | paura sul volo Milano-Salerno aereo costretto a invertire la rotta e rientrare a Malpensa
Durante il volo Milano-Salerno, sono state visibili fiammate da uno dei motori subito dopo il decollo. L’aereo ha deciso di invertire la rotta e rientrare all’aeroporto di partenza. Nessun passeggero è rimasto ferito. Le autorità aeronautiche hanno avviato verifiche sul motore coinvolto. Il volo è stato annullato e i passeggeri sono stati trasferiti con altri mezzi. La compagnia aerea ha comunicato che l’incidente non ha causato danni o rischi per i passeggeri.
Alcune fiammate visibili da uno dei motori subito dopo il decollo e l’immediata decisione di invertire la rotta per rientrare allo scalo di partenza. Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti questa mattina, martedì 7 luglio, a bordo di un aereo della compagnia Aeroitalia decollato da Milano Malpensa e diretto al nuovo aeroporto “Costa d’Amalfi e del Cilento” di Salerno. Il velivolo è stato costretto a interrompere il viaggio e a fare marcia indietro a causa di un improvviso problema tecnico riscontrato durante la fase di salita in quota. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un bird strike, ossia l’impatto dell’aereo con uno o più volatili durante il decollo, circostanza che potrebbe aver provocato il malfunzionamento del motore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Paura in volo: aereo costretto a tornare indietro dopo un incendio al motore
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