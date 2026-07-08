Fiammate dal motore dopo il decollo | paura sul volo Milano-Salerno aereo costretto a invertire la rotta e rientrare a Malpensa

Notizia in breve

Durante il volo Milano-Salerno, sono state visibili fiammate da uno dei motori subito dopo il decollo. L’aereo ha deciso di invertire la rotta e rientrare all’aeroporto di partenza. Nessun passeggero è rimasto ferito. Le autorità aeronautiche hanno avviato verifiche sul motore coinvolto. Il volo è stato annullato e i passeggeri sono stati trasferiti con altri mezzi. La compagnia aerea ha comunicato che l’incidente non ha causato danni o rischi per i passeggeri.