Paura sul volo Londra-Catania | carburante al minimo aereo costretto all' atterraggio d' emergenza
Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Catania ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a causa di un livello di carburante molto basso. I passeggeri si sono trovati in tensione mentre l'aereo, con il carburante quasi esaurito, ha deviato verso l'aeroporto più vicino possibile. L'incidente ha provocato un intervento delle squadre di emergenza all'aeroporto di destinazione.
Tanta paura per i passeggeri del volo BA2610 della British Airways partito da Londra e diretto a Catania. Giunto a destinazione, il pilota ha tentato per due volte di atterrare, ma il fenomeno del wind shear ha reso la procedura impraticabile, tanto che il velivolo si è ritrovato a un livello bassissimo di carburante. A quel punto è stato necessario richiedere un atterraggio d'emergenza per evitare conseguenze ben più gravi. Stando a quanto riportato, il fatto si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio. Il volo della British Airways era decollato intorno alle 07.49 dall'aeroporto London Gatewick ed era atteso all'aerostazione di Catania Fontanarossa alle 11.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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