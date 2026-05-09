Paura sul volo Londra-Catania | carburante al minimo aereo costretto all' atterraggio d' emergenza

Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Catania ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a causa di un livello di carburante molto basso. I passeggeri si sono trovati in tensione mentre l'aereo, con il carburante quasi esaurito, ha deviato verso l'aeroporto più vicino possibile. L'incidente ha provocato un intervento delle squadre di emergenza all'aeroporto di destinazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui