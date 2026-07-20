Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Il servizio Astral infomobilità segnala traffico regolare sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla rete stradale della regione Lazio alle ore 20:25 del 20 luglio 2026. Nessuna interruzione o rallentamento è stata registrata nelle principali arterie stradali della zona. La viabilità si presenta fluida e senza criticità.