Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio Astral infomobilità segnala traffico regolare sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla rete stradale della regione Lazio alle ore 20:25 del 20 luglio 2026. Nessuna interruzione o rallentamento è stata registrata nelle principali arterie stradali della zona. La viabilità si presenta fluida e senza criticità.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Cristoforo Colombo si rallenta tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Appia coda altezza a Santa Maria delle Mole direzione Albano in via Casilina rallentamenti altezza Borghesiana direzione finocchio mentre in via Prenestina code tra Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona per il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione l'appalto della metro a che resterà chiusa fino al 30... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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