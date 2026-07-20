Il traffico a Roma e nel Lazio risulta regolare alle prime ore del mattino del 20 luglio 2026, secondo il servizio Astral Infomobilità. La viabilità non presenta disagi significativi, con nessuna segnalazione di incidenti o rallentamenti rilevanti. Le strade principali e le arterie di collegamento tra i centri urbani sono percorribili senza problemi. La situazione viene monitorata costantemente per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale ad eccezione di lunghe code per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e vedi pratica in direzione del raccordo sullo stesso raccordo si sta in coda in interna all'altezza della pipì nel trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro a che resterà chiusa fino al 30 agosto i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata in alternativa è possibile utilizzare la stazione vicina Ottaviano è tutto Grazie per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 07:25

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