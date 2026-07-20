Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità segnala code a tratti sul grande raccordo anulare di Roma alle 17:25 del 20 luglio 2026. La viabilità presenta rallentamenti in alcune zone, senza indicazioni di chiusure o incidenti specifici. La situazione è monitorata continuamente e potrebbero esserci variazioni nel traffico nelle prossime ore. Non sono stati segnalati eventi di particolare rilievo o interventi di polizia stradale.

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