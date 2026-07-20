Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala code a tratti sul grande raccordo anulare di Roma alle 17:25 del 20 luglio 2026. La viabilità presenta rallentamenti in alcune zone, senza indicazioni di chiusure o incidenti specifici. La situazione è monitorata continuamente e potrebbero esserci variazioni nel traffico nelle prossime ore. Non sono stati segnalati eventi di particolare rilievo o interventi di polizia stradale.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia è più avanti tra le uscite Roma Teramo i Prenestina percorrendo la statale Cassia bis del traffico tra Castel de' ceveri Formello direzione Viterbo mentre in via Cassia traffico rallentato tra il Grande Raccordo Anulare e la Giustiniana direzione La Storta in via Salaria rallentamenti altezza al tenuta la colomba direzione Monterotondo Scalo in via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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