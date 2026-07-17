Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 17 luglio 2026, sulla viabilità di Roma e del Lazio, si segnala traffico intenso sulla raccordo anulare. La segnalazione arriva dall'Astral infomobilità, servizio regionale. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico. La situazione potrebbe influenzare anche le strade adiacenti, con possibili rallentamenti non specificati.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in interna code tra la 24 e la Prenestina in esterna code altezza Appia ore anche sulla A12 Roma Tarquinia per traffico intenso tra Torre in Pietra e cerveteri-ladispoli verso Civitavecchia code anche sulla statale Aurelia già a partire dalla raccordo e poi più avanti all'altezza di Torre in Pietra sulla A1 Roma Napoli code altezza diramazione Roma sud della A1 in direzione Napoli e ci spostiamo sul Urbano della A24 Dove troviamo ancora code dal raccordo anulare a Viale Palmiro Togliatti verso la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 07:25Nella mattinata del 17 luglio 2026, alle 7:25, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è risultata regolare.

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