Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20:25 del 17 luglio 2026, sulla viabilità di Roma e del Lazio, si segnala traffico intenso sulla raccordo anulare. La segnalazione arriva dall'Astral infomobilità, servizio regionale. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico. La situazione potrebbe influenzare anche le strade adiacenti, con possibili rallentamenti non specificati.

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