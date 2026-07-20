Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 20 luglio 2026, si sono formate code sul grande raccordo anulare di Roma, secondo il servizio di Astral infomobilità. La viabilità sulla strada regionale Lazio segnala congestioni in alcuni tratti del raccordo. Non sono stati riportati incidenti o altre cause specifiche. La situazione del traffico appare caratterizzata da rallentamenti e code in diverse sezioni del percorso.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina Romanina e carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia che più avanti tra le uscite a Roma Teramo e Prenestina percorrendo via Appia per incidente strada chiusa al transito veicolare tra le località Poggi d'oro e la faiola nei due sensi di marcia prestare attenzione deviazioni sul posto in via Ardeatina si rallenta altezza Santa Palomba nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense un cantiere attivo rallenta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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