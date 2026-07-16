Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 20 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso tra Pontina e doppia in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina e doppia in via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia percorrendo la via Litoranea traffico rallentato altezza a Campo Ascolano nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni mentre in via Nettunense allentamenti altezza Pavona nei due sensi di marcia da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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