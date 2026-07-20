Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 20 luglio 2026, si segnala traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare. La viabilità presenta code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con alcune aree particolarmente congestionate. La gestione del traffico è in corso, e si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di anticipare i viaggi. Le autorità monitorano la situazione per eventuali interventi.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare e contratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina Roma linea in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite a Roma Teramo e Prenestina percorrendo la statale Pontina rallentamenti e code tra Spinaceto e via di direzione Latina in via Tuscolana nel territorio di Artena per incidente lunghe code altezza via di casa Colonnella nei due sensi di marcia al momento strada chiusa al transito veicolare e prestare attenzione per il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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