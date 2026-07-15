Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 15 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti in tempo reale sulla Nomentana a causa di rilievi in corso. La viabilità è interessata da rallentamenti e possibili congestioni. La situazione viene monitorata e comunicata attraverso il servizio regionale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure complete, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sul posto.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Nomentana per i rilievi a seguito di un incidente è chiuso il tratto all'altezza di via di Sant'Alessandro nei pressi del raccordo In entrambe le direzioni raccomandiamo la dovuta attenzione raccordo dove la circolazione è rientrata nella norma mentre in uscita dalla città abbiamo traffico intenso sulla Colombo con i prolungamenti a partire dallo stesso raccordo fino a via di Malafede verso Ostia sempre in direzione Ostia segnaliamo infine code sulla via del mare tra il raccordo bitinia da Gian Guido Lombardi e Astral... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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