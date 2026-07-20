Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 20 luglio 2026, il traffico sulla via Pontina era rallentato secondo gli aggiornamenti di Astral infomobilità. La strada, che collega vari comuni della provincia, presentava congestioni e code in direzione sud. La situazione in tempo reale è fornita dal servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio, che monitora le condizioni del traffico e segnala eventuali criticità lungo le principali arterie.
Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento via Pontina a causa di un incidente ci sono lunghi incolonnamenti da Pomezia per chi viaggia verso Latina poi a sud della capitale sulla via Nettunense da via della Falcognana fino all'incrocio con la via Appia si rallenta per traffico intenso il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro a resterà chiusa fino al 30 agosto i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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