Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 20 luglio 2026, il traffico sulla via Pontina era rallentato secondo gli aggiornamenti di Astral infomobilità. La strada, che collega vari comuni della provincia, presentava congestioni e code in direzione sud. La situazione in tempo reale è fornita dal servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio, che monitora le condizioni del traffico e segnala eventuali criticità lungo le principali arterie.