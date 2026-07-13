Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 20 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Formello e traffico scorrevole in direzione Viterbo la circolazione si presenta tutto sommato al momento regolare sulla rete viaria regionale ad eccezione dei rallentamenti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia e sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra il bivio per la A24 roma-teramo a Prenestina Passiamo al trasporto ferroviario circolazione ancora rallentata sulle linee Roma Civitavecchia Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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