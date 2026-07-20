Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle 12:25 del 20 luglio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sul traffico in tempo reale sulla via Pontina. La strada presenta rallentamenti e congestioni, secondo le ultime rilevazioni. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma la situazione resta critica in alcune zone. La viabilità della regione Lazio viene monitorata costantemente e aggiornata in tempo reale.