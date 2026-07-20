Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 20 luglio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sul traffico in tempo reale sulla via Pontina. La strada presenta rallentamenti e congestioni, secondo le ultime rilevazioni. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma la situazione resta critica in alcune zone. La viabilità della regione Lazio viene monitorata costantemente e aggiornata in tempo reale.
Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento su via Pontina a causa di un incidente ci sono lunghi incolonnamenti da Pomezia per chi viaggia verso Latina viabilità al momento scorrevole sulle maggiori strade della regione Lazio comprese le grandi autostrade sono solo presenti dei rallentamenti in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina poi a sud della capitale sulla via Nettunense da via della Falcognana fino all'incrocio con la via Appia si rallenta per traffico intenso il trasporto pubblico cantieri attivi nella... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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