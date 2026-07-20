Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, sulla via Pontina, si è verificato un incidente di morso. La viabilità è rallentata e si registrano code in direzione sud. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni. La polizia e i servizi di emergenza sono sul posto per gestire la situazione. Si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi. La situazione sarà aggiornata appena disponibili ulteriori informazioni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente di morso sulla via Pontina avevi pendolari che stanno raggiungendo la capitale permangono quote tra Pomezia e vidi pratica un altro incidente con ripercussione ora mi hai rimosso sul tratto Urbano della Roma Teramo ci sono ancora rallentamenti da torcere in direzione del centro Mentre si sta in coda in interna del grande raccordo anulare per incidente tra Laurentina e puntina poi per traffico intenso sempre in interna code altezza galleria Appia in esterna altezza Trionfale tra la Tiburtina e lo svincolo con la Roma Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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