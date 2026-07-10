Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Il traffico a Roma e nella regione Lazio è tornato alla normalità dopo alcune ore di congestione. I dati dell’Astral Infomobilità indicano che le condizioni della viabilità sono migliorate e non ci sono più criticità sulla rete stradale. La situazione è stata monitorata fino alle ore 20:25 del 10 luglio 2026. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure che influenzino la circolazione. La viabilità si è progressivamente ristabilita nel corso della giornata.