Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 20 | 25
Il traffico a Roma e nella regione Lazio è tornato alla normalità dopo alcune ore di congestione. I dati dell’Astral Infomobilità indicano che le condizioni della viabilità sono migliorate e non ci sono più criticità sulla rete stradale. La situazione è stata monitorata fino alle ore 20:25 del 10 luglio 2026. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure che influenzino la circolazione. La viabilità si è progressivamente ristabilita nel corso della giornata.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico normalizzato su carreggiate del grande raccordo anulare sulle code altezza Laurentina in carreggiata esterna qualche disagio con coda e presente sulla Pontina Aurelia all'altezza del raccordo in uscita dal centro permangono invece dei rallentamenti sull'autostrada A1 roma-napoli a causa di un precedente incidente oramai rimorso all'altezza del Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli siamo in chiusura il trasporto pubblico la ferrovia regionale metro mare per consegna dei lavori di ristrutturazione e di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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