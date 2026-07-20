Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 09 | 40

Un incidente di morso si è verificato sulla via Pontina. La viabilità è rallentata e si registrano code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta congestionata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. La situazione è monitorata dalle autorità, ma non sono stati ancora resi noti ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente di morso sulla via Pontina avevi pendolari che stanno raggiungendo la capitale permangono quote tra Pomezia e vidi pratica un altro incidente con ripercussione ora mi hai rimosso sul tratto Urbano della Roma Teramo ci sono ancora rallentamenti da torcere in direzione del centro Mentre si sta in coda in interna del grande raccordo anulare per incidente tra Laurentina e puntina poi per traffico intenso sempre in interna code altezza galleria Appia in esterna altezza Trionfale tra la Tiburtina e lo svincolo con la Roma Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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