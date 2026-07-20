Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di oggi, si segnala un incidente sulla via Pontina. La viabilità è rallentata tra le uscite di Aprilia e Pomezia. Il traffico si accumula su tutte le corsie, con code che si estendono per diversi chilometri. Non sono ancora disponibili dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La circolazione continua a essere sotto osservazione, e si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente sulla via Pontina per i mari che stanno raggiungendo la capitale con lunghe code tra Pomezia e vedi pratica un altro incidente segnalato sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara in direzione del centro Mentre si sta in coda in interna del raccordo anulare altezza svincolo con la via Appia mentre in esterna altezza Trionfale più avanti tra la Tiburtina lo svincolo con la Roma Teramo infine il trasporto pubblico ricordiamo cantieri attivi nella stazione Lepanto della me lo sa che resterà chiusa fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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