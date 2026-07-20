Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:40 di oggi, sulla via Pontina, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione è rallentata e si registrano code in entrambe le direzioni. Non sono state fornite ancora informazioni sulle eventuali conseguenze o feriti. La viabilità sulla strada resta compromessa fino a ulteriori aggiornamenti.

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