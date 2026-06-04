Milano la pietra prende forma | mostra e libro di Ahuva Zeloof
A Milano, è stata inaugurata una mostra e presentato un libro dedicati a un’opera di Ahuva Zeloof. L’artista ha creato una scultura in pietra, modellata e poi lasciata al suo stato naturale, che richiama le onde del mare. La pietra, che prima era stata levata dall’acqua, ora si presenta come un elemento che evoca storie bibliche. La decisione di interrompere il lavoro sulla materia ha portato alla sua forma attuale.
Come può una pietra levata dal mare raccontare storie bibliche? Perché l'artista ha deciso di smettere di modellare la materia? Quale legame unisce queste sculture alla vita familiare di Zeloof? Dove si trova il confine tra intervento umano e natura??? In Breve Evento Faith presso Galleria Rubin in via Santa Marta 10 dal 5 al 14 giugno. Lancio libro sulla produzione scultorea presso la Fondazione Sozzani. Curatela della mostra affidata all'art director Avshalom Gur. Ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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