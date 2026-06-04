Milano la pietra prende forma | mostra e libro di Ahuva Zeloof

Notizia in breve

A Milano, è stata inaugurata una mostra e presentato un libro dedicati a un’opera di Ahuva Zeloof. L’artista ha creato una scultura in pietra, modellata e poi lasciata al suo stato naturale, che richiama le onde del mare. La pietra, che prima era stata levata dall’acqua, ora si presenta come un elemento che evoca storie bibliche. La decisione di interrompere il lavoro sulla materia ha portato alla sua forma attuale.