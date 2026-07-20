Gli organizzatori della fiaccolata per Paolo Borsellino hanno risposto a un intervento di Salvatore Borsellino, affermando che via D’Amelio appartiene all’Italia e non a lui. La manifestazione, alla sua 30esima edizione, si svolge ogni anno per ricordare il magistrato ucciso. La replica si è concentrata sulla volontà di mantenere il carattere pubblico e collettivo dell’evento, respingendo ogni tentativo di appropriazione.

Non ci stanno gli organizzatori della fiaccolata per Paolo Borsellino, giunta quest’anno alla 30esima edizione, al tentativo di sottrarre il giudice ucciso dalla mafia alla memoria collettiva nazionale per farne un simbolo che solo alcuni possono ricordare, andato inopportunamente in scena nei giorni scorsi e arrivato al suo apice proprio in occasione della commemorazione in via D’Amelio. «A Salvatore Borsellino diciamo che portare quel cognome non lo rende proprietario di via D’Amelio e censore delle commemorazioni del 19 luglio», si legge in una lunga nota degli organizzatori della fiaccolata, che denunciano come quest’anno sia stato «superato il limite». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - «Via D’Amelio appartiene all’Italia, non a lui»: gli organizzatori della fiaccolata replicano a Salvatore Borsellino

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