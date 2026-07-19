Via D’Amelio e il dossier mafia-appalti Mutolo | Borsellino non è stato ucciso per questo lui e Falcone erano soli

La Procura di Caltanissetta indaga sul dossier mafia-appalti, ritenendo che la cattiva gestione delle indagini possa aver contribuito alle stragi del 1992. In particolare, si ipotizza che l'interesse per questi aspetti possa essere collegato alle morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Mutolo ha dichiarato che Borsellino non è stato ucciso per questo motivo, sottolineando la solitudine di entrambe le vittime.

Per la Procura di Caltanissetta nell'interesse di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sul dossier mafia-appalti e nella cattiva gestione di queste indagini da parte di altri magistrati potrebbe nascondersi una delle cause delle stragi del '92. Ma a Fanpage.it il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, che venne interrogato da Borsellino pochi giorni prima di essere ucciso, smentisce: "Il magistrato è stato ucciso perché aveva capito che a uccidere Falcone non era stata solo la mafia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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