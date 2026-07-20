Gli organizzatori della fiaccolata hanno accusato un rappresentante del Movimento delle Agende Rosse di aver superato il limite durante la commemorazione del 19 luglio in via D'Amelio. Secondo quanto riferito, la tensione si è intensificata rispetto agli anni precedenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle azioni contestate. La manifestazione si è svolta comunque con la presenza di molti partecipanti, nonostante le tensioni segnalate.

"Da quando esiste il Movimento delle Agende Rosse si respira un clima pesante in via D'Amelio ogni 19 luglio. Quest'anno, però, si è superato il limite”. La denuncia arriva da Mauro La Mantia (Comunità '92) e Davide Gentile (Forum XIX Luglio), gli organizzatori della fiaccolata che si tiene annualmente a Palermo in ricordo di Paolo Borsellino. “Nel pomeriggio il luogo della strage si è trasformato in un palcoscenico dal quale sono state urlate tesi surreali, accusando gli ideatori e i partecipanti alla fiaccolata di sostenere presunte azioni di depistaggio istituzionale”, si legge in una nota di La Mantia e Gentile che accusano Salvatore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Salvatore Borsellino ha superato il limite”. L’accusa degli organizzatori della fiaccolata

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