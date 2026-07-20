Via alla scalata di Poste su Tim il 15% in mano ai piccoli investitori | durata cedole e vantaggi

Notizia in breve

Poste Italiane ha acquisito il 15% di Tim, coinvolgendo anche piccoli investitori. I soci di Tim riceveranno cedole più elevate, mentre quelli di Poste beneficeranno di maggiori flussi di cassa e di utili. Il gruppo di logistica, inoltre, potrà contare su maggiori utili. La partecipazione permette di rafforzare la posizione nel settore dei servizi ICT in Italia. La durata dell’investimento e le condizioni specifiche non sono state rese note.