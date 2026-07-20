Via alla scalata di Poste su Tim il 15% in mano ai piccoli investitori | durata cedole e vantaggi
Poste Italiane ha acquisito il 15% di Tim, coinvolgendo anche piccoli investitori. I soci di Tim riceveranno cedole più elevate, mentre quelli di Poste beneficeranno di maggiori flussi di cassa e di utili. Il gruppo di logistica, inoltre, potrà contare su maggiori utili. La partecipazione permette di rafforzare la posizione nel settore dei servizi ICT in Italia. La durata dell’investimento e le condizioni specifiche non sono state rese note.
Per i soci del gruppo di telefonia in arrivo ricche cedole, per quelli del colosso della logistica più utili e flussi di cassa, per tutti un gruppo leader nei servizi Ict in Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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