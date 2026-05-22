È stato annunciato il lancio del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato rivolto ai piccoli risparmiatori. Il titolo avrà una durata di cinque anni e le cedole saranno legate all’inflazione nazionale. Il prodotto sarà disponibile per un pubblico più ampio rispetto alle emissioni precedenti, con modalità di sottoscrizione che saranno comunicate nelle prossime settimane. La decisione arriva in un momento in cui le condizioni di mercato stanno influenzando le scelte di investimento degli italiani.

Arriva il Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale, che sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail ) e collocato, in analogia con le altre emissioni retail, nell’arco dell’intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata. Il ministero dell’Economia ha fatto sapere che il nuovo Btp avrà durata 5 anni e riconoscerà cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Anche per questo titolo, come già per i Btp Valore (la famiglia di titoli riservata sempre al retail), è previsto un premio finale extra: sarà pari allo 0,6% del capitale investito per coloro che avranno acquistato il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il Btp Italia Sì per i piccoli risparmiatori, 5 anni di durata e cedole legate all’inflazione

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