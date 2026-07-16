L’Opas di Poste Italiane su Tim inizierà il 20 luglio, dopo l’approvazione del documento da parte della Consob. La Commissione ha dato il via libera all’offerta pubblica di acquisto e scambio, rendendo ufficiale l’avvio delle operazioni. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente dopo l’ok dell’autorità di controllo. L’annuncio segue la valutazione del documento da parte della Consob, che ha confermato la conformità dell’offerta alle norme di legge.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ( Consob ) ha approvato il documento d’offerta per l’ offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) di Poste Italiane su Tim. Il periodo di adesione avrà inizio alle 8:30 del 20 luglio e terminerà alle ore 17:30 dell’ 11 settembre, con pagamento del corrispettivo il 18 settembre. Qualora ricorrano i relativi presupposti, il periodo di adesione potrà essere riaperto tra il 21 e il 25 settembre, con pagamento del corrispettivo il 2 ottobre. L’ opas è un’operazione con cui un soggetto propone agli azionisti di una società quotata di acquistare i loro titoli offrendo, in cambio, una combinazione di denaro e azioni del soggetto offerente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ok della Consob, l’opas di Poste Italiane su Tim inizierà il 20 luglio

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