Il gruppo Gedi ha annunciato la nomina di Veronica Diquattro come nuovo CEO di Gedi Digital e responsabile dell’innovazione digitale per tutto il gruppo, con effetto dal 1° ottobre 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda. Diquattro assumerà il ruolo di guida e rafforzamento delle attività digitali e innovative del gruppo.

ROMA – Il gruppo Gedi annuncia la nomina di Veronica Diquattro a ceo di Gedi Digital e head of innovation and digital per l'intero gruppo, a partire dal 1° ottobre 2026. Nel nuovo incarico, Diquattro guiderà la strategia digitale del gruppo editoriale, con l'obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione tecnologica e di innovazione delle testate e delle piattaforme digitali, rafforzando l'offerta multicanale e valorizzando le sinergie tra i diversi asset di Gedi. Diquattro porta con sé un'esperienza pluriennale in ruoli di leadership internazionale in aziende tech e media di primo piano. Attualmente presidente... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Veronica Diquattro nuova Ceo di Gedi Digital: “Guiderà e rafforzerà la nostra capacità di innovare”

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