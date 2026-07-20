gruppo gedi veronica diquattro alla guida della strategia digitale

Il Gruppo Gedi ha annunciato che Veronica Diquattro assumerà il ruolo di CEO di Gedi Digital e responsabile dell’innovazione e del digitale per tutto il gruppo, a partire dall’1 ottobre 2026. La nomina riguarda quindi la guida della strategia digitale e delle innovazioni tecnologiche dell’azienda.

Il Gruppo GEDI annuncia “la nomina di Veronica Diquattro a Chief Executive Officer di GEDI Digital e Head of Innovation and Digital per l’intero Gruppo, a partire dall’1 ottobre 2026 “. Nel nuovo incarico, spiega una nota, “Diquattro guiderà la strategia digitale del Gruppo editoriale, con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione tecnologica e di innovazione delle testate e delle piattaforme digitali, rafforzando l’offerta multicanale e valorizzando le sinergie tra i diversi asset di GEDI”. Diquattro “porta con sé un’esperienza pluriennale in ruoli di leadership internazionale in aziende tech e media di primo piano.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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