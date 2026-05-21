La produzione farmaceutica si distingue per la sua capacità di innovare, con competenze distribuite su tutto il territorio nazionale. Questa caratteristica viene sottolineata da rappresentanti di settore che evidenziano come la capacità di sviluppare nuove soluzioni e tecnologie costituisca il principale punto di forza dell’industria. L’intervento si concentra sull’importanza di mantenere questa spinta innovativa, senza fare riferimento a nomi specifici o a motivazioni sottostanti, ma semplicemente sui fatti relativi alle competenze e alle attività del settore.

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - "La forza" della farmaceutica "è la sua capacità di fare innovazione, di avere competenze da Sud a Nord del Paese. Oggi nel Centro-Sud l'industria farmaceutica italiana è diventata il primo serbatoio di produzione industriale e di export. E' un dato straordinario, in una nazione che ha avuto per anni settori forti più tradizionali come il meccanico, l'automotive, il food. Oggi c'è una 'stella' che dobbiamo continuare a sostenere affinché possa brillare di crescita, di innovazione, di valore aggiunto per i cittadini in termini di salute e naturalmente per l'economia del Paese in termini di player industriale ed export, garantendo all'Italia una posizione stabile e forte nel mercato internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Cattani (Farmindustria): "Capacità di innovare è la sua forza"

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