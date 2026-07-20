Venezia turisti borseggiati | romeno rischia il linciaggio

A Venezia, un uomo sospettato di aver rubato un portafoglio è stato fermato da un gruppo di turisti vicino al Ponte di Rialto. La situazione è diventata tesa, con alcuni presenti che hanno rischiato di aggredire l’individuo. La polizia è intervenuta per immobilizzare il sospettato e calmare gli animi. Non ci sono stati feriti e l’uomo è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.

Momenti di forte tensione nel cuore di Venezia, dove un borseggiatore è stato bloccato da un gruppo di turisti nei pressi del Ponte di Rialto, dopo il sospetto furto di un portafoglio. L’episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate della città lagunare, ha rischiato di trasformarsi in un caso di giustizia fai-da-te, scongiurato solo dall’intervento delle forze dell’ordine e della consigliera comunale Monica Poli, nota al grande pubblico come “Lady Pickpocket” per il suo impegno nel denunciare i borseggiatori che agiscono tra calli e vaporetti. Secondo quanto riferito dalla stessa consigliera, richiamata dalle urla provenienti dalla folla, l’uomo era già stato immobilizzato da alcuni turisti stranieri che lo ritenevano responsabile del furto appena subito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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COMMESSE AGGREDITE DA SEI BORSEGGIATRICI: «SERVE UN PRESIDIO FISSO» | 30/06/2026

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