Un borseggiatore rischia il linciaggio sul ponte di Rialto, circondato e atterrato da un gruppo di turisti orientali a cui era sparito un portafoglio, e Monica Poli, lady pickpocket, diventata consigliera comunale, è costretta a intervenire per tutelare la sicurezza di tutti. «Ero nel paraggi, sentendo urlare sono accorsa pensando fosse successo qualcosa. Avvicinandomi ho visto il borseggiatore, tante volte denunciato anche per aggressioni, percosse e atti osceni, immobile a terra, trattenuto e bloccato dalla comitiva di turisti che lasciava intendere di considerare responsabile il cittadino romeno». L’episodio risale a giovedì sera. Appena la consigliera si è avvicinata il malvivente ha chiesto il suo aiuto, come se in quel momento lei fosse l’unica ancora di salvezza da un probabile pestaggio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, «storico» borseggiatore rischia il linciaggio: a salvarlo la consigliera comunale «Lady pickpocket»

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SEI BORSEGGIATRICI PICCHIANO DUE COMMESSE A VENEZIA: CALCI, SPUTI E INSULTI. ERANO IN SEI

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