Roma turisti borseggiati | due romene denunciate a piede libero

Due donne sono state denunciate a piede libero dopo aver borseggiato due turisti coreani in via dei Condotti. Un passante ha sentito un urlo e ha inseguito le sospettate, recuperando le borse rubate. L’intervento rapido ha portato al fermo delle due donne, che sono state identificate e denunciate. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, durante un momento di shopping tra turisti. Nessuno è rimasto ferito.

Un urlo tra le vetrine dell’alta moda e lo shopping del sabato pomeriggio, poi l’inseguimento e il recupero del bottino. Pomeriggio movimentato, ma a lieto fine, per una coppia di turisti coreani in via dei Condotti, dove due borseggiatrici sono state bloccate subito dopo aver messo a segno un colpo. I fatti sono accaduti intorno alle 16:00 di sabato 4 luglio. La coppia stava passeggiando nel cuore del tridente quando le due donne sono entrate in azione, sfilando il portafoglio dalla borsa di una turista coreana di 31 anni, che si trovava in compagnia del marito. Accortasi immediatamente del furto, la vittima ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione, indicando la direzione di fuga delle borseggiatrici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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