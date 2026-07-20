A Venezia, un borseggiatore è stato fermato da alcuni turisti vicino al Ponte di Rialto, dopo aver tentato di rubare un portafoglio. La scena ha provocato tensione tra i presenti, che hanno rischiato di linciarlo. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e portare via l’uomo. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori incidenti.

Momenti di forte tensione nel cuore di Venezia, dove un borseggiatore è stato bloccato da un gruppo di turisti nei pressi del Ponte di Rialto, dopo il sospetto furto di un portafoglio. L'episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate della città lagunare, ha rischiato di trasformarsi in un caso di giustizia fai-da-te, scongiurato solo dall'intervento delle forze dell'ordine e della consigliera comunale Monica Poli, nota al grande pubblico come "Lady Pickpocket" per il suo impegno nel denunciare i borseggiatori che agiscono tra calli e vaporetti. Secondo quanto riferito dalla stessa consigliera, richiamata dalle urla provenienti dalla folla, l'uomo era già stato immobilizzato da alcuni turisti stranieri che lo ritenevano responsabile del furto appena subito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Venezia, borseggiatore bloccato dai turisti a Rialto: tensione alle stelle evitato il linciaggio

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Le borseggiatrici tra i turisti a Venezia

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