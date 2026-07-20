Nella serata di giovedì, un borseggiatore è stato circondato e bloccato da un gruppo di turisti sul ponte di Rialto a Venezia, dopo che alcuni di loro hanno notato la scomparsa di un portafoglio. Il gruppo ha impedito al ladro di scappare e ha trattenuto l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali conseguenze legali.

Nella serata di giovedì un borseggiatore ha rischiato il linciaggio sul ponte di Rialto a Venezia, dove un gruppo di turisti lo ha circondato e bloccato dopo aver notato la sparizione di un portafoglio. Sul posto è arrivata Monica Poli, conosciuta come lady pickpocket e ora diventata consigliera comunale, che ha sentito le urla e si è avvicinata. “Ho visto il borseggiatore, tante volte denunciato anche per aggressioni, percosse e atti osceni, immobile a terra, trattenuto e bloccato dalla comitiva di turisti che lasciava intendere di considerare responsabile il cittadino romeno”, ha raccontato. Poli, a cui l’uomo aveva chiesto aiuto, ha chiesto al gruppo di mantenere la calma e non usare la violenza e, poiché diverse persone avevano filmato la scena senza prestare soccorso o allertare le autorità, ha chiamato il 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Borseggiatore accerchiato e bloccato da un gruppo di turisti sul ponte di Rialto a Venezia

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