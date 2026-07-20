Venezia 2026 svela la Settimana della Critica | sette opere prime in concorso e due anteprime mondiali speciali

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 sarà presente anche la 41ª edizione della Settimana della Critica, che quest’anno include sette opere prime in concorso e due anteprime mondiali. La selezione si concentra su film di registi emergenti, offrendo spazio a produzioni inedite di vari Paesi. La sezione continua a rappresentare un punto di riferimento per scoprire nuovi talenti nel cinema internazionale, senza coinvolgere direttamente la corsa al Leone d’Oro.

La corsa al Leone d’Oro non sarà l’unico appuntamento da seguire alla Mostra del Cinema di Venezia 2026. La Settimana Internazionale della Critica ha infatti annunciato il programma completo della sua 41ª edizione, confermando ancora una volta il ruolo di vetrina privilegiata per i nuovi talenti del cinema mondiale. Dal 2 al 12 settembre, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, saranno presentati sette opere prime in concorso e due eventi speciali fuori concorso, tutti in anteprima mondiale. La selezione, curata dalla Delegata Generale Beatrice Fiorentino insieme alla commissione composta da Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna, attraversa quattro continenti e punta su opere che affrontano temi come identità, memoria, tecnologia, disuguaglianze, crisi ambientale e libertà personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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