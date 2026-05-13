Il Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” sta per arrivare alle sue giornate finali. Il 14 maggio si svolgerà la sezione Drums con la partecipazione di Thomas Lang, mentre il 15 maggio si terrà la finale del Talent Voice con la presenza di Luisa Corna. Sono previsti anche due ospiti speciali per queste date.

Il Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” si prepara alle due giornate più attese: la sezione Drums con Thomas Lang il 14 maggio e la finale del Talent Voice il 15 maggio con Luisa Corna. In giuria anche Antonello Carozza e Paola Folli. Matteo Trullu, vincitore dell’ultima edizione “The Voice Kids Italia”, e Sophia Renna, già vincitrice del Talent Voice 2025 e trionfatrice alla Corrida di Amadeus, saranno i super ospiti della cerimonia conclusiva insieme a giovani interpreti e all’ensemble Suoni del Sud.Il 16 maggio è in programma la masterclass di Canto Pop con Paola Folli al Museo Civico. Dopo le prime tre date dedicate alle audizioni delle sezioni Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro, che hanno coinvolto circa 1.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concorso Giordano: Luisa Corna, Thomas Lang e due ospiti speciali per le giornate conclusive

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