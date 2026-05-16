Ciné 2026 si svela a Cannes | anticipazioni anteprime e i premiati della 15ª edizione a Riccione

Da movieplayer.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione si svolge la 15ª edizione di Ciné 2026, la manifestazione dedicata all’industria cinematografica estiva, dal 30 giugno al 3 luglio. La kermesse presenta anteprime di film internazionali e promuove iniziative per ridurre le disparità di genere nei ruoli di vertice del settore. Durante l’evento vengono annunciati premi e riconoscimenti, mentre le anteprime suscitano attenzione tra gli addetti ai lavori e i media specializzati. La manifestazione si svolge nella località balneare con un calendario ricco di proiezioni e incontri.

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La kermesse estiva dell'industria cinematografica, in programma a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio, mette in chiaro la sua strategia: anteprime internazionali e una forte spinta al superamento del gender gap nei ruoli apicali. Ciné compie quindici anni e sceglie una delle passerelle più prestigiose del mondo per lanciare la volata alla stagione estiva. Al Festival di Cannes sono stati svelati i primi dettagli del fitto calendario di convention che vedrà sfilare sul palco di Riccione i giganti della distribuzione. Tutti i vincitori dei Premi ANICA 80 e le sorprese al botteghino Si parte forte il 30 giugno con Disney e Notorious Pictures, per poi entrare nel vivo nei giorni successivi con Warner Bros, 01 Distribution, Medusa, Eagle Pictures e Universal, chiamate a mostrare gli assi nella manica per i listini della prossima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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