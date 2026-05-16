Ciné 2026 si svela a Cannes | anticipazioni anteprime e i premiati della 15ª edizione a Riccione

A Riccione si svolge la 15ª edizione di Ciné 2026, la manifestazione dedicata all’industria cinematografica estiva, dal 30 giugno al 3 luglio. La kermesse presenta anteprime di film internazionali e promuove iniziative per ridurre le disparità di genere nei ruoli di vertice del settore. Durante l’evento vengono annunciati premi e riconoscimenti, mentre le anteprime suscitano attenzione tra gli addetti ai lavori e i media specializzati. La manifestazione si svolge nella località balneare con un calendario ricco di proiezioni e incontri.

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La kermesse estiva dell'industria cinematografica, in programma a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio, mette in chiaro la sua strategia: anteprime internazionali e una forte spinta al superamento del gender gap nei ruoli apicali. Ciné compie quindici anni e sceglie una delle passerelle più prestigiose del mondo per lanciare la volata alla stagione estiva. Al Festival di Cannes sono stati svelati i primi dettagli del fitto calendario di convention che vedrà sfilare sul palco di Riccione i giganti della distribuzione. Tutti i vincitori dei Premi ANICA 80 e le sorprese al botteghino Si parte forte il 30 giugno con Disney e Notorious Pictures, per poi entrare nel vivo nei giorni successivi con Warner Bros, 01 Distribution, Medusa, Eagle Pictures e Universal, chiamate a mostrare gli assi nella manica per i listini della prossima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ciné 2026 si svela a Cannes: anticipazioni, anteprime e i premiati della 15ª edizione a Riccione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Annunciate a Cannes le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné – Giornate di CinemaCANNES – Nel corso del Festival di Cannes, all’Italian Pavilion, sono state annunciate le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné – Giornate... Cannes 2026: il TorinoFilmLab conquista la Croisette con 4 anteprimeIl TorinoFilmLab si prepara a dominare la scena cinematografica internazionale con quattro anteprime mondiali previste per la 79ª edizione del... Ciné 2026 si svela a Cannes: anticipazioni, anteprime e i premiati della 15ª edizione a RiccioneLa kermesse estiva dell'industria cinematografica, in programma a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio, mette in chiaro la sua strategia: anteprime internazionali e una forte spinta al superamento del g ... movieplayer.it 27 aprile 2026, Stati Uniti IL DIRETTORE DELL'FBI KASH PATEL SVELA LA REALTÀ AGGHIACCIANTE Si trattava praticamente dell'intero gabinetto presidenziale, del presidente e del vicepresidente in persona, oltre a 2.000 rappresentanti dei media! È u x.com