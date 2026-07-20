Varcaturo malore dopo serata in discoteca | 27enne muore nel parcheggio

Un giovane di 27 anni è morto nel parcheggio del Rama Beach di Varcaturo, poco dopo aver trascorso una serata in discoteca. Secondo quanto riferito, l’uomo si è accasciato improvvisamente, colto da un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Notte di svago e divertimento si è trasformata in tragedia al Rama Beach di Varcaturo, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore. La vittima è Carmine Saccone, residente a Santa Maria a Vico, nel casertano. Secondo una prima ricostruzione, il 27enne si trovava nel parcheggio della struttura balneare insieme ad alcuni amici, tutti residenti in provincia di Caserta, quando si è improvvisamente accasciato al suolo. I soccorsi Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 4 del mattino, i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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