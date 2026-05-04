Malore improvviso nel parcheggio muore 45enne

Un uomo di 45 anni è deceduto improvvisamente nel parcheggio di un'area pubblica. Secondo le prime informazioni, si è sentito male mentre si trovava nel veicolo e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva un’attività di barbiere A stroncarlo è stato un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nella notte di giovedì 30 aprile, in un parcheggio del paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è accasciato a terra all’improvviso. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il cuore di Manuel ha cessato di battere sotto gli occhi increduli dei presenti. Bernardi era titolare del negozio di barbiere “Barna Style” e aveva trasformato la sua passione in un’attività molto conosciuta e apprezzata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso nel parcheggio, muore 45enne Notizie correlate Malore improvviso nel parcheggio, muore a 45 anni: addio a “Barna”È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva... Muore a 49 anni, la vicina lo trova nel parcheggio del condominio. Ipotesi maloreViareggio, 18 febbraio 2026 – L’assenza di segni sul corpo compatibili con una caduta fanno pensare ad un malore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malore improvviso nel parcheggio, muore a 45 anni: addio a Barna - BresciaToday; Salvarono una sciatrice colta da malore, i carabinieri Beraldi e Viola premiati alla Camera; Dai materassi alle specchiere da bagno, in città le discariche a cielo aperto; Viadana piange Barna | scomparso improvvisamente a 45 anni. Albano, malore alla guida, incidente sulla Nettunense a Cecchina: coinvolte 4 autoUn malore improvviso mentre era alla guida ha provocato un incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile lungo via Nettunense, all’altezza del civico ... castellinotizie.it Dramma a Ponticelli, identificato il cadavere trovato in autoSarebbe stato un malore a causare la morte di Natalino Scognamiglio che è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi dell’acquedotto ... internapoli.it Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figli https://infodifesa.it/addio-a-giuseppe-perria-carabiniere-morto-a-46-anni-per-un-malore-improvviso-lascia-la-moglie-e-cinque-figli/ - facebook.com facebook