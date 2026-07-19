Un giovane di 27 anni, residente a Castello di Cisterna, è morto durante una serata in discoteca a Varcaturo. Si trovava nel locale quando si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvargli la vita. La vittima è deceduta nel locale stesso.

Il giovane, residente a Castello di Cisterna, sarebbe stato colto da un malore nel corso di una serata in un locale a Varcaturo. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri. Tragedia nella notte a Varcaturo, sul litorale di Giugliano. Un ragazzo di 27 anni è morto durante una serata al Rama Beach, noto locale della zona. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colto da un improvviso malore. A chiarire con esattezza le cause del decesso sarà però l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno. L’allarme è scattato poco dopo le 4, quando dal parcheggio del locale è partita la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati da Pozzuoli con ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tragedia a Varcaturo, 27enne muore durante una serata in discoteca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cade dal cofano dell’auto e muore a 22 anni: tragedia durante una serata tra amici. Proprio luiUn giovane di 22 anni è morto dopo essere caduto dal cofano di un’auto durante una serata tra amici in un’area residenziale di Roccafranca, nel...

Tragedia a Milano: 27enne muore dopo lo scontro tra un’auto e una motoA Milano si è verificato un incidente mortale tra un'auto e una moto che ha causato la morte di un giovane di 27 anni.