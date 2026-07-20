Vannacci video AI in cui condanna a morte Conte e Schlein al Colosseo Il leader 5S | Non ci fate paura Il generale Non reggono la satira

Notizia in breve

Un video mostra un uomo in costume da imperatore romano nel Colosseo, che simula di condannare a morte due figure politiche con il pollice verso. Il filmato è stato condiviso su Instagram da un leader politico, in collaborazione con un altro profilo. Vannacci, che appare nel video, ha commentato che la satira non regge e ha affermato che non si devono avere paura.