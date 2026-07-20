Vannacci video AI in cui condanna a morte Conte e Schlein al Colosseo Il leader 5S | Non ci fate paura Il generale Non reggono la satira
Un video mostra un uomo in costume da imperatore romano nel Colosseo, che simula di condannare a morte due figure politiche con il pollice verso. Il filmato è stato condiviso su Instagram da un leader politico, in collaborazione con un altro profilo. Vannacci, che appare nel video, ha commentato che la satira non regge e ha affermato che non si devono avere paura.
Roberto Vannacci in versione imperatore di Roma nel Colosseo "ordina" con il pollice verso la morte di Giuseppe Conte e Elly Schlein. È il video rilanciato dal leader di Futuro Nazionale su Instagram in collaborazione con il profilo "Robertus Vannaccius". Il post su Instagram del generale Vannacci «Il Generale Robertvs Vannaccivs scena colosseo Giuseppus Barbonis?? #RobertusVannaccius #futuronazionale #generalevannacci #giorgiameloni #robertovannacci, giuseppe barboni, giorgia meloni, la russa, camelia vannacci, romano prodi, schlein, giuseppe conte, boldrini. Mario Draghi, Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin Roma. Italia. Leoni. Realizzato da me con Grok Ai». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Vannacci gladiatore condanna a morte di Schlein, Conte, Prodi e Boldrini
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