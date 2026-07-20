Roberto Vannacci condanna a morte Conte Schlein e Prodi il video AI shock in stile Gladiatore | è bufera

Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra un uomo in abiti da imperatore romano che decreta la condanna a morte di quattro politici italiani. L’immagine è stata condivisa da un account collegato a un personaggio noto come “Robertus Vannaccius”. Nel video, l’individuo pronuncia ordini di esecuzione contro leader politici e figure pubbliche, creando un’immagine disturbante e provocatoria.

Roberto Vannacci in abiti da imperatore romano che decreta la morte di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. È quanto si vede in un video realizzato con l’AI e condiviso dall’account vicino a quello del Generale “Robertus Vannaccius”. Nel filmato-shock, il leader di Futuro Nazionale presiede ad una lugubre cerimonia in un’ arena romana, con al fianco quelli gli “avatar” di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati a delle corde, ci sono le due coppie di leader – di ieri e di oggi – del centrosinistra. Generati con l’AI, ma quanto mai simili a Conte e Schlein da un lato, Prodi e Boldrini dall’altro. In una sorta di remake de Il Gladiatore per la politica italiana, è Vannacci l’imperatore chiamato a decidere sulla loro sorte. 🔗 Leggi su Open.online

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Vannacci gladiatore condanna a morte di Schlein, Conte, Prodi e Boldrini

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