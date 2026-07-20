"Mai l'Italia in mano alla sinistra": così ha solennemente dichiarato, nei giorni scorsi, il prode generale Vannacci, fondatore del partito "Futuro nazionale" e autore del best seller che mette a tema quel mondo al contrario di cui il suo stesso autore, volens nolens, è parte integrante. Alla luce di questo slogan banale e logoro, il generale può una volta di più essere inquadrato come del tutto organico all'ordine dominante: il suo obiettivo non è togliere il potere al sistema finanziario e alla power élite cosmopolitica, al Sinedrio liberal-finanziario e ai sacerdoti dell'imperialismo senza frontiere. No, il il suo obiettivo è fare in modo che la sinistra non vada mai al potere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci: "mai l'Italia in mano alla sinistra"; una volta di più, il generale si conferma organico all'ordine dominante

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VANNACCI CAVALCA I FATTI DI MODENA

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Il generale Vannacci getta la maschera e si schiera con Israele: la prova definitiva del suo essere organico all'ordine dominanteIl generale Vannacci ha recentemente espresso il suo supporto a Israele, confermando il suo allineamento con le posizioni dell’ordine dominante.

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È Vannacci che detta la linea Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati: Fratelli d’Italia vota, peraltro senza successo, l’emendamento dei Vannacciani Ormai il generale detta la linea alla presidente del Consiglio, che lo immagina x.com

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