Vannacci | mai l' Italia in mano alla sinistra ; una volta di più il generale si conferma organico all' ordine dominante

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Mai l'Italia in mano alla sinistra": così ha solennemente dichiarato, nei giorni scorsi, il prode generale Vannacci, fondatore del partito "Futuro nazionale" e autore del best seller che mette a tema quel mondo al contrario di cui il suo stesso autore, volens nolens, è parte integrante. Alla luce di questo slogan banale e logoro, il generale può una volta di più essere inquadrato come del tutto organico all'ordine dominante: il suo obiettivo non è togliere il potere al sistema finanziario e alla power élite cosmopolitica, al Sinedrio liberal-finanziario e ai sacerdoti dell'imperialismo senza frontiere. No, il il suo obiettivo è fare in modo che la sinistra non vada mai al potere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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