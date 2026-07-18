Vannacci gela il campo largo | Non vorrei mai dare l' Italia in mano alla sinistra

Vannacci ha dichiarato di non voler mai consegnare l’Italia alla sinistra. Durante un evento a Viareggio, l’intervistato ha espresso questa posizione, affermando di preferire altre soluzioni politiche. La conversazione si è svolta nel contesto della rassegna “L'Estate del Principe” e ha visto la partecipazione dell’editorialista di un quotidiano nazionale. Nessun altro dettaglio sulle dichiarazioni o sui commenti successivi è stato reso noto.

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è stato intervistato a Viareggio (Lucca) dall’editorialista de Il Giornale, Augusto Minzolini, nel corso della rassegna “L'Estate del Principe”. Tanti i temi affrontati ma, inevitabilmente, le prossime elezioni sono state centrali nella discussione. “Io non vorrei mai dare la nazione in mano alla sinistra. Attenzione: mai”, ha detto il generale, che ha raccolto lunghi minuti di applausi da tutta la sala, ma ha anche aggiunto di non essere “pronto a negoziare le mie linee rosse. È una cosa che io ho sempre detto”. Secondo Vannacci, queste “linee rosse” non sono “irraggiungibili. Noi stiamo dicendo che promuoviamo la famiglia naturale, che vogliamo un'Italia identitaria” e che “in politica estera dobbiamo fare gli interessi degli italiani”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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