Il generale Vannacci ha recentemente espresso il suo supporto a Israele, confermando il suo allineamento con le posizioni dell’ordine dominante. Questa presa di posizione ha chiarito la sua posizione pubblicamente, senza lasciare spazio a interpretazioni alternative. La sua dichiarazione rappresenta una svolta rispetto a precedenti interventi e ha suscitato attenzione tra osservatori e media. La sua posizione ora appare in modo inequivocabile come parte di un orientamento più ampio.

Vannacci ha definitivamente gettato la maschera. Non che non fosse in qualche modo chiaro il suo reale posizionamento nel diagramma dei rapporti di forza, in qualità di uomo politico organico al partito unico fintamente articolato del capitale. Da tempo era ampiamente nota la sua professione di fede liberista e atlantista, nonché la sua adesione al risibile schema della contrapposizione tra destra e sinistra, perfettamente funzionale alla riproduzione capitalistica e alla alternanza senza alternativa. Adesso però il Vannacci si spinge oltre e getta la maschera in relazione al proprio posizionamento rispetto a Israele. Così scrive il generale sulla propria pagina Facebook: "L’alleanza tra sinistra radicale e Islam è palese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il generale Vannacci getta la maschera e si schiera con Israele: la prova definitiva del suo essere organico all'ordine dominante

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